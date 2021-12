Flughafen Stuttgart

Ulrich Heppe

Am Flughafen Stuttgart ist die Nachfolger von Arina Freitag geregelt. Zum April 2022 wird Ulrich Heppe ihren Geschäftsführerposten übernehmen. Wie der Aufsichtsrat vom Flughafen Stuttgart GmbH (STR) am Dienstag beschlossen hat, wird der 50-jährige He