FVW Medien/IL

Die Best-Reisen-Vorstände Frank Winkler und Cornelius Meyer haben vier neue Mitarbeiter ins Team aufgenommen.

Die Reisebüro-Kooperation Best-Reisen stockt das Team in der Zentrale in Filderstadt auf. Die von den Vorständen Frank Winkler und Cornelius Meyer geleitete Aktiengesellschaft heruert vier neue Mitarbeiter an. Die Neuzugänge sind in den vergangenen Wochen gest