Neues Gesicht im Verwaltungsrat der Hotelplan Group: Anja Keckeisen rückt in das Kontrollgremium des Schweizer Reiseunternehmens ein.

Anja Keckeisen tritt ihr Mandat als Verwaltungsrätin bei der zum Schweizer Migros-Konzern gehörenden Hotelplan Group am 1. März 2023 an. Die erfahrene, lange Zeit auch direkt in der Touristik tätige Managerin wird Verwaltungsratersetzen, der Ende März aus dem Gremium ausscheidet.Die gelernte Reiseverkehrskauffrau und studierte Diplomkulturwirtin kennt sich dabei bestens in der Touristik aus. So baute Keckeisen Expedia Deutschland mit auf. Nach einigen Jahren bei Thomas Cook war sie von 2015 bis 2017 CEO des Reisebuchungs- und Hotelbewertungsportals Holidaycheck. Anschließend verantwortete sie die operative Leitung Deutschland sowie den Einkauf Zentraleuropa beim Ferienhaus-Vermittler Novasol. Derzeit ist Anja Keckeisen interimistisch Managing Director Global Mobility Services bei der Passauer Unternehmensberatung ICUnet, Spezialist unter anderem für interkulturelles Training und Mitarbeiter-Entsendungen ins Ausland, tätig."Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Tourismusbranche, ihren unternehmerischen Kenntnissen sowie ihrem Knowhow in den Bereichen Digitalisierung und E-Commerce wird Anja Keckeisen den Verwaltungsrat optimal ergänzen", freut sich Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes und Verwaltungsratspräsident der Hotelplan Group, auf die neue Verwaltungsratskollegin.