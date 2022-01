Sören Hartmann

Der Chef der DER Touristik Group ist erwartungsgemäß zum Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) gewählt worden. Schwerpunkte will er bei den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit setzen.

Hartmann war bereits, wie fvw|TravelTalk damals exklusiv berichtete, Anfang Dezember vom Präsidium des Dachverbands als einziger Kandidat nominiert worden. Am heutigen Mittwoch wurde er von der Mitgliederversammlung zum neuen Präsidenten des Verbands gewählt.



BTW stärker als Plattform nutzen

Präsident ist ein Ehrenamt

Tourismuswirtschaft in Deutschland Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft vertritt als Dachverband der deutschen Tourismuswirtschaft die gemeinsamen und übergreifenden Interessen dieser vielfältigen und starken Branche. Die Tourismuswirtschaft steht für rund vier Prozent der Bruttowertschöpfung in Deutschland und beschäftigt 2,8 Mio. Menschen. Hinzu kommen 1,3 Mio Personen, die Vorleistungen für die Erzeugung dieser Waren und Dienstleistungen herstellen. Damit waren 2019 rund neun Prozent aller Beschäftigten in Deutschland direkt oder indirekt für den Tourismus tätig. (Quelle: Destatis-Studie Bericht "Aktuelle Daten zur Tourismuswirtschaft")

Der CEO der DER Touristik Group und Touristikvorstand der Rewe Group übernimmt die Präsidentschaft des Spitzenverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft damit am 1. März 2022 von seinem Vorgänger Michael Frenzel. Der frühere TUI-Chef trat nicht mehr an und hatte Hartmann als seinen Nachfolger vorgeschlagen."Ich danke den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen. Zentrale Aufgabe des BTW in den nächsten Jahren wird sein, das Standing der Branche in Politik und Öffentlichkeit weiter zu stärken", so Hartmann nach der Wahl. "Die Vernetzung aller touristischen Angebote ist zentral. Erst das Zusammenspiel der verschiedenen Branchenteile ermöglicht das Reisen und die immense Wertschöpfung, für die Tourismus steht. Genau daran gilt es, im politischen Diskurs immer wieder zu erinnern."Die beiden Schwerpunktthemen der neuen Bundesregierung Nachhaltigkeit und Digitalisierung werden auch für den Dachverband der Tourismuswirtschaft und damit für mich zentrale Arbeitsinhalte der nächsten Jahre sein, ist Hartmann überzeugt. Zudem gelte es, den Weg aus der Coronakrise zu finden und den Wiederaufbau der Branche zu begleiten. Hartmann möchte den BTW noch stärker als bislang als Diskussionsplattform – sowohl branchenintern als auch für den Dialog zwischen Politik und Tourismuswirtschaft – zu nutzen.Frenzel stand dem Verband seit Dezember 2012 vor. Die Mitgliederversammlung dankte Frenzel für sein langjähriges intensives Engagement im In- wie Ausland für die Interessen der Tourismuswirtschaft und würdigte auch seinen Einsatz in der Corona-Krise, heißt es in einer Mitteilung.Der Präsident des BTW agiert ehrenamtlich. Hartmann arbeitete lange bei der TUI Deutschland, unter anderem als Touristikchef und Robinson-Geschäftsführer, und wechselte 2010 zur Touristiksparte der Rewe. 2014 wurde er CEO der DER Touristik und seit 2017 ist er zudem Vorstand bei der Muttergesellschaft Rewe Group.Im BTW mit Sitz in Berlin sind sowohl Verbände wie DRV, RDA, Dehoga und IHA sowie Unternehmen wie Aida, Lufthansa, Deutsche Bahn, QTA, Fraport und Accor Mitglied.