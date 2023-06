Im Alter von 63 Jahren ist Angelika Höfler – Urgestein der Geschäftsreisebranche und des VDR – plötzlich und überraschend gestorben. Sie war mehr als 30 Jahre lang für den Verband Deutsches Reisemanagement eV tätig.

Jeder, der mit Geschäftsreise zu tun hat, hat sie gekannt: Wann immer der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) zu einer seiner Tagungen im Frühjahr oder Herbst oder zu einer Fachveranstaltung gerufen hat, war Angelika Höfler (geborene Otto) mit von der Partie.Insgesamt 30 Jahre lang war sie im Verband tätig – zuletzt als Leiterin Dienstleistungen sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Plötzlich und überraschend ist Angelika Höfler nun im Alter von 63 Jahren gestorben. "Wir sind zutiefst betroffen und trauern um unsere langjährige Mitarbeiterin und Kollegin", teilt das Präsidium des Verbands und das Team der VDR Service GmbH in einem Schreiben mit."Angelika war eine äußerst geschätzte Kollegin und Persönlichkeit im VDR. Ihr beispielloser Einsatz und ihr großes Engagement waren für das gesamte Team immer ein Vorbild. Auf ihren umfassenden Erfahrungsschatz konnten wir uns stets verlassen. Wir können uns noch nicht vorstellen, wie es ohne Angelika sein wird. Sie wird uns sehr fehlen", sagte VDR-Hauptgeschäftsführer Hans-Ingo Biehl stellvertretend für das Präsidium und Team.Angelika Höfler begann im Juni 1993 – damals noch als Angelika Otto – ihre Tätigkeit für den Geschäftsreise-Verband als eine der ersten Mitarbeitenden in der VDR-Geschäftsstelle in Bad Homburg vor der Höhe. Zuletzt war sie bei der Tagung des Verbands in Berlin aktiv. Zum 1. Juni 2023 hatte sie ihr 30. Berufsjahr bei dem heute in Frankfurt am Main sitzenden Verband erreicht. Privat war sie eine große Freundin der USA und bereiste das Land immer wieder.Kondolenzschreiben bittet der Verband zu richten an: VDR Service GmbH, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main