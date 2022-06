Privat

Anita Meier

Sie vertrat mit ihrer Agentur Destinationen wie Singapur und Unternehmen wie Thomas Cook Reisen, Aldiana und Singapore Airlines. 2013 ging Anita Meier in den Ruhestand. Nun ist sie in ihrer Wahlheimat Mallorca gestorben. Meier ist am 10. Juni im Alter von 77 Jahren