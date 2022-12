Claudia Müller bei ihrem Auftritt auf dem BTW-Tourismusgipfel in diesem Jahr.

Die Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus wechselt das Ressort. Claudia Müller wird Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Wer für Tourismus nachfolgt, steht noch nicht fest.

Mehr dazu

Mehr dazu Tourismuskoordinatorin Claudia Müller (1) Tourismus soll krisensicher und klimafreundlich werden

Mehr dazu

Die 41-jährige Grünen-Bundestagsabgeordnete soll im Januar die Nachfolge von Manuela Rottmann antreten, die Minister Cem Özdemir (Grüne) um Entlassung zum Jahresende gebeten habe, teilte das Ministerium mit. Als Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern kenne Müller die Herausforderungen, vor denen die deutsche Fischerei stehe, und welche Auswirkungen die Klimakrise insbesondere auf die Ostsee habe, erklärte Özdemir. "Ich bin überzeugt, dass Claudia Müller auch vor dem Hintergrund ihrer ostdeutschen Biografie wertvolle Impulse setzen wird."Erst Anfang 2022 war Müller auf Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus ernannt worden. Über ihre Nachfolge in diesem Amt machte die Bundesregierung noch keine Angaben. Müller war Ansprechpartnerin der Verbände und trat unter anderem auf dem BTW-Tourismusgipfel und der DRV-Hauptstadttagung auf.Zuletzt hatte sie erfolglos versucht, Oberbürgermeisterin von Rostock zu werden. Sie erhielt im ersten Wahlgang im November 8,6 Prozent und schaffte es damit nicht in die Stichwahl, die letztlich die Linken-Politikerin Eva-Maria Kröger für sich entschied. Müller lebt den Angaben zufolge in der Nähe von Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen.