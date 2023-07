Rail Europe

Die 35-jährige Valentine Camusot soll die Zusammenarbeit mit den Rail-Europe-Vertriebspartnern weiter ausbauen.

Rail Europe hat die 35-jährige Valentine Camusot zum General Manager Europe ernannt. Sie ist damit eine von fünf General Managern beim Technikunternehmen.

Zuvor hatte die Französin bei Rail Europe Positionen als Head of Category Management and B2B Sales Manager Europe sowie als Head of Category Mana