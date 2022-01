Steven Taylor

Steven Taylor heißt der neue Chief Commercial Officer von Hurtigruten. Er wird auch dem Executive Management Team angehören.

In seine Zuständigkeit fällt die Entwicklung und Umsetzung der strategischen Verkaufsinitiativen der Hurtigruten-Gruppe.



Mehr dazu

Mehr dazu Routen 2023/24 Hurtigruten Expeditions mit großem Programm

Mehr dazu

Taylor war zuvor Marketing Officer bei Accor und verfüge über "umfangreiche Erfahrungen mit Premium-, Luxus- und Lifestyle-Marken in der Reise- und Hotelbranche", heißt es von Hurtigruten. Weitere berufliche Stationen waren unter anderem Starwood und Shangri-La Hotels & Resorts.Taylor wird auch dem Executive Management Team des Unternehmens angehören und seine Stelle am 10. Januar im Headquarter 2 der Gruppe in London antreten.