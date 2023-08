Brand USA

Ein Touristiker und sein "Baby": Die Brand USA Travel Week hat Chris Thompson maßgeblich mit aus der Taufe gehoben. Im Oktober 2023 ist er das letzte Mal bei der USA-Reisewoche in London dabei – zumindest als President und CEO von Brand USA.

Nach fast elf Jahren als President und CEO von Brand USA kündigt Chris Thompson seinen Rücktritt zum 31. Mai 2024 an. Die US-Marketing-Organisation hat nun ein Dreivierteljahr Zeit, einen Nachfolger für den erfahrenen Touristiker zu suchen.

Das Personaltableau in der US-Touristik ändert sich erneut: Nachdem sich Roger Dow 2022 als Chef des Lobby-Verbands US Travel Association in den