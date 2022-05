RTK

Rainer Gnyp

Die RTK hat einen neuen Projektmanager. Rainer Gnyp verantwortet nunmehr das Projektmanagement von MeinReisebüro24. Der Marketing-Manager ist in der Kooperation kein Unbekannter. Bis Ende 2019 war Rainer Gnyp in der RTK-Zentrale in Burghausen bereits für das Per