Mit 650 angeschlossenen Büros und den beiden Kooperationsschienen Schauinsland-Reisen Partner und Schauinsland-Reisen Team zählt Alpha Reisebüropartner zu den größten touristischen Vertriebseinheiten in Deutschland. Die Kooperation gehört je zur Hälfte dem Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen aus Duisburg und der Raiffeisen-Tours RT-Reisen aus Burghausen.

Das Team in der Zentrale der Kooperation Schauinsland-Reisen Partner ist zum Jahresstart um zwei Mitglieder gewachsen. Die Neuzugänge heißen Helen Schröder und Mario Grüner.Die beiden Touristik-Experten sind seit 1. Januar genauer gesagt bei der Alpha Reisebüropartner GmbH, zu der die Kooperation Schauinsland-Reisen Partner gehört, unter Vertrag und unterstützen dort das gesamte Team. Dabei hat Helen Schröder Themen im Marketing und Vertriebsservice übernommen. Mario Grüner ist neuer Vertriebsleiter für die Region Süd/Ost.unterstützt in ihrer neuen Rolle das Team vonim Bereich Marketing- und Vertriebsservice. Sie wird die Marketingstrategie konzeptionell weiterentwickeln, die Digitalisierungsprozesse im Vertriebsservice vorantreiben und Konzepte für Schulungen und Events entwickeln. Dabei spielen die Online- und Social-Media-Kanäle eine wichtige Rolle. Die Reiseverkehrskauffrau und studierte Tourismusmanagerin war bis 2019 im Produktmanagement von Thomas Cook und danach als Produktmanagerin für Golfgruppen bei DER Touristik.ist für die Betreuung und Beratung der Reisebüros sowie für die Weiterentwicklung und den Ausbau des Kooperationssystems im Süden und Osten Deutschlands zuständig. Zuvor leitete er von 2020 bis 2021 den Verkauf des Ahorn Panorama Hotels in Oberhof. Zudem bringt Grüner Erfahrungen aus verschiedenen Funktionen in der Thomas Cook Touristik GmbH mit. Zuletzt war er dort als Bezirksverkaufsleiter für den Großraum Chemnitz, Dresden und Leipzig tätig.