Hans Jürgen Landes/Flughafen Dortmund

Heike Heim kontrolliert künftig als Aufsichtsratsvorsitzende den Dortmunder Flughafen-Chef Ludger van Bebber (links) und wird dabei vom stellvertretenden Vorsitzenden sowie Präsidiumsmitglied Rüdiger Schmidt unterstützt.

An der Spitze des Aufsichtsrates des Dortmunder Flughafens steht nun eine Frau. Sie kommt in dieses Amt in einer Phase, da der Airport wieder schneller auf schwarze Zahlen zusteuert.

Zur Aufsichratesvorsitzenden wurde Heike Heim gewählt. Sie führt erst seit Monatsbeginn den Kommunalversorger Dortmunder Stadtwerke und kont