Ulrike Kiesler verantwortet vom 1. September 2021 an das gesamte Marketing wie auch den Social-Media-Bereich bei Professional Aviation Solutions (PAS) in Bergisch Gladbach.

Die studierte Betriebswirtin ist keine Unbekannte in der Touristik. Sie startete ihre touristische Laufbahn bei der Atash-Flugvermittlung, die damals Air Madagascar betreute. Nach vier Jahren wechselte sie 1992 zum Veranstalter Olimar in die Reservierung. Dort folgten Positionen als Assistentin im Marketing und Vertrieb, als Verkaufsleiterin und Teamleiterin im Yield Management und zuletzt als Zuständige für die Steuerung der Vertriebs- und Werbeaktivitäten im Marketing-Team.Als Marketing Managerin bei dem Flugcharterer PAS verantwortet sie von September 2021 an das gesamte Marketing wie auch den Social-Media-Bereich und ist für den Ausbau von Partnerschaften und Kooperationen sowie für die Positionierung der Marke zuständig.PAS – Professional Aviation Solutions – wurde 2013 von der in Frankfurt ansässigen Skylink Holding Germany gegründet. Skylink Holding Germany wiederum wurde 1990 von der kanadischen Skylink Group of Companies ins Leben gerufen, um deren Aktivitäten auf dem deutschen Markt auszuweiten und zu manifestieren.Im März 2014 übernahm Birte Kipke die Geschäftsführung. PAS verwaltet die Bereiche Ad-Hoc-Charter, Privatjets und Helikopter für Unternehmen, Regierungen, NGO, Incentive-Agenturen, Reiseveranstalter und all jene, die individuelle Fluglösungen benötigen. Frachtservice und Gruppenhandling auf Linienflügen vervollständigen die Angebotspalette