Vor seinem Start 2016 bei Gebeco war Björn Oberländer bei Aovo für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig.

Der bisherige Vertriebsdirektor von Gebeco Björn Oberländer wechselt das Unternehmen. Bei Derpart übernimmt er die Verantwortung für drei große Tätigkeitsbereiche.

Nachfolge bei Gebeco

Björn Oberländer ist seit 2016 bei Gebeco, wurde 2018 Vertriebsdirektor und hat später auch die Verantwortung für das Gebeco Service Center übernommen. Zum 1. September wechselt er das Unternehmen und übernimmt die neu geschaffene Position Bereichsleiter Touristik bei Derpart.Dort wird er die Verantwortung für die Bereiche Vertriebssteuerung, Marketing und Digitalisierung tragen. "Es ist naheliegend, diese drei zentralen Bereiche zusammenzuführen und sie zu einer Stelle zu bündeln. Schließlich können sie so am besten aufeinander abgestimmt werden und die größtmögliche Wirkung entfalten", sagt der Geschäftsführer von Derpart Thomas Osswald. "Mit Björn Oberländer haben wir genau den richtigen Mann für diese Aufgabe gefunden."Gebeco teilte mit, die Position des Vertriebsdirektors zügig neu zu besetzen. Die Betreuung der Reisebüro-Partner sei durch, Teamleitung Vertrieb, und ihrem engagierten Team weiterhin gesichert.Ebenso garantiert Gebeco, die Service-Standards in Bezug auf die Reisebüro- und Endkunden Betreuung durch das Gebeco-Service-Center unter der Teamleitung vonbeizubehalten."Wir bedauern den Austritt von Björn Oberländer sehr. Unser Team verliert mit ihm einen umsetzungsstarken Vertriebsexperten. Wir danken Björn für seine wertvolle Mitarbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", sagte Michael Knapp, CCO bei Gebeco.