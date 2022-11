DER Touristik

Britta Fischer

Die Arbeitsrechtlerin Britta Fischer übernimmt bei der DER Touristik die neu geschaffene Position Senior Vice President HR Germany. Personalchefin Stephanie Wulf will sich auf die Arbeit in der Group konzentrieren.

