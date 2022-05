Kathrin Wildeshaus

Dorint-CEO Jörg Böckeler stärkt den Sales-Bereich mit einem neuen Vice-President-Posten. Zu den Kernaufgaben der neuen Verkaufschefin zählt unter anderem die Neupositionierung des Unternehmens im Leisure-Markt.

Mehr dazu

Mehr dazu Interview So sieht Dorint-Chef Böckeler die Lage der Hotels

Mit Kathrin Wildeshaus übernimmt laut Dorint eine erfahrene Hotelfachfrau als Vice President den Sales-Bereich. Zu den Kernaufgaben der neuen Führungskraft gehören laut Unternehmen die Neuausrichtung des Veranstaltungsgeschäfts und die Neupositionierung im Leisure Markt für alle 65 Hotels und Resorts der Gruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Kathrin Wildeshaus war bis zu ihrem Wechsel zur DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH als Global Director of Sales & Corporate Strategy für die Hyatt Hotels & Resorts in London tätig. Zuvor sammelte die 39-Jährige internationale Erfahrungen in leitenden Positionen im Bereich Sales bei großen namhaften Hotelgruppen im Luxussegment, darunter FRHI Hotels & Resorts (Fairmont, Raffles & Swissôtel) und Jumeirah.