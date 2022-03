Patricia Windisch übernimmt bei Eurotours den Vertrieb für Aldi Reisen und Hofer Reisen.

Eurotours stellt den Vertrieb personell neu auf: Patricia Windisch verantwortet den Bereich bei Hofer Reisen und Aldi Reisen, Volker Ambros ist neuer Leiter des Direktvertriebs.

Ausgelöst wurde die neue Aufgabenverteilung durch den Wechsel des bisherigen Vertriebsleiters Thomas Zanolin in die Geschäftsführung Anfang des Jahres, so dass die Verantwortungen in den jeweiligen Vertriebsbereichen neu aufgeteilt wurden.

Patricia Windisch (44) zeichnet als neue Vertriebsbereichsleiterin für Hofer Reisen und der Aldi-Gruppe verantwortlich. Sie ist seit 2010 bei Eurotours und begleitet seitdem die Marken Hofer Reisen und Aldi Suisse Tours, von 2013 an als Abteilungsleiterin sowie von 2018 an als Abteilungsleitung Sales Hofer Reisen.



2020 übernahm sie die Abteilungsleitung Kampagnen-Koordination bei Hofer sowie bei den Aldi-Töchtern in der Schweiz und Ungarn.

2003 stieg Eurotours mit dem Start von Hofer Reisen ins Veranstalter-Geschäft ein, 2007 folgte mit Aldi Suisse Tours der Start im Schweizer Markt, 2009 kamen Aldi Reisen in Deutschland und 2017 Aldi Utazás in Ungarn hinzu.

Volker Ambros übernimmt die Bereichsleitung Direktvertrieb bei Eurotours.

(47) wird als neuer Bereichsleiter Direktvertrieb auch die Marke Just Away betreuen. Er ist seit Juni 2021 bei Eurotours. Zu seinen bisherigen Stationen zählten TUI Austria (Projektmanager), FTI (Group Project Manager) und Holidaycheck. Zuletzt zeichnete er als Senior Product & Destination Manager bei Holidaycheck Reisen verantwortlich.Den Direktvertrieb hatte zwischenzeitlich Elisabeth Bernroither inne. Sie betreut aus der Geschäftsführung heraus den Bereich Einkauf.