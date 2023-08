Swan Hellenic hat eine neue Senior Vice President of Sales für Europa und Großbritannien ernannt.

Anna Wolfsteiner beginnt in dieser Position am 15. September und berichtet an, die die Position des Chief Commercial Officer (CCO) übernimmt. Iantorno übernimmt die Leitung von, SVP Global Sales und Marketing.Wolfsteiner war mehr als elf Jahre bei Scenic tätig, zuletzt als Chief Sales and Marketing Officer, bis sie im Mai 2023 ausschied. Davor war sie in verschiedenen Positionen bei der Lastminute.com Group, bei der Grand Circle Corporation, bei Holiday Autos und bei Taruk aktiv. Sie verfügt über insgesamt 29 Jahre Erfahrung in der Reisebranche.Swan-Hellenic-CEOumschreibt Wolfsteiner als "perfekte Ergänzung für unser Unternehmen, da sie einen strategischen Scharfsinn für das Gesamtbild mit Detailorientierung und starken Beziehungswerten verbindet."