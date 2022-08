Michael Heilmann

Zum 1. September 2022 übernimmt Michael Heilmann die Rolle des Executive Director Marketing beim Corporate-Payment-Spezialisten. Damit folgt er auf Yaël Klein, die das Unternehmen Ende Juni auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Michael Heilmann ist bereits seit mehr als 18 Jahren für Airplus tätig. Nach erfolgreichen Stationen in den Bereichen Controlling, Public Affairs und im größten Transformationsprojekt der Unternehmensgeschichte, dem Aufbau einer hochmodernen IT-Landschaft, leitet er seit 2019 den Bereich Strategie. Dieser wird wie Produkt und Marketing auch künftig in seinem Verantwortungsbereich liegen."Ich freue mich, dass wir ein Eigengewächs für die Rolle gewinnen konnten", sagt Oliver Wagner, Chef der Lufthansa-Tochter. Heilmann machte bereits seine Ausbildung in Neu-Isenburg.Seine Vorgängerin Yael Klein ist nun Deutschland-Chefin des Geschäftsreiseanbieters Amex GBT.