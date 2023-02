BMAW/Payer

Österreich setzt im Tourismus weiterhin auf Frauenpower: Astrid Steharnig-Staudinger leitet vom 1. Mai an die Geschicke der Österreich Werbung, zuvor standen Petra Stolba (bis 2021) und Lisa Weddig an der Spitze der Tourismus-Organisation in Wien. Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (rechts) ist sichtlich zufrieden.

Dass Lisa Weddig die Österreich Werbung mehr als drei Jahre vor Vertragsende "aus persönlichen Gründen" verlässt, wurde bereits im November 2022 bekannt. Seitdem wurde nach einer Neubesetzung an der Spitze gesucht. Nun meldet die Alpenrepublik Vollzug.

Die Österreich Werbung (ÖW) hat eine neue Geschäftsführung: Astrid Steharnig-Staudinger heißt die Neue an der Spitze der nat