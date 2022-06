US Travel/Brandon Ogden

Quo vadis, Roger Dow? Der Chef der US Travel Association – hier im Gespräch mit Medienvertretern beim IPW 2022 in Orlando – ist ein begnadeter Networker.

Grandioses Goodbye beim IPW in Orlando: Roger Dow gab nach 17 Jahren an der Spitze der US Travel Association sein Amt auf. Die Branche verabschiedete ihn mit Lobeshymnen, wartet auf einen Nachfolger und rätselt: Wohin geht Dow? Starker Neustart nach der Pandemiepause