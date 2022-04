Sunny Cars

Alena Wasmer geht bei Sunny Cars als Director of Marketing DACH an Bord.

Sunny Cars hat mit Alena Wasmer eine neue Marketingleiterin engagiert. Sie wird als Director of Marketing DACH Teil des Management-Teams, so der Broker. In ihrer neuen Rolle hat Wasmer sämtliche Aktivitäten im B2B- und B2C-Marketing- und Sales-Segment von Sunny