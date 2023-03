privat

Ourania Georgoutsakou

Der in Brüssel beheimatete Luftfahrtverband Airines for Europe (A4E), zu dem unter anderem Air France-KLM, Lufthansa und Ryanair gehören, hat eine neue Geschäftsführerin. Ihr Name lautet Ourania Georgoutsakou. Sie folgt auf Thomas Reynaert.

Reynaert hatte A4E bereits Ende Februar verlassen, um eine neue Aufgabe als Lobbyist von IBM zu übernehmen. Nun wird ihm Ourania Georgoutsakou fo