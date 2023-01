Sascha Gill ist der neue Nachhaltigkeitsexperte des Clia.

Sascha Gill hat bisher unter anderem für Viking, Seabourn und Cunard gearbeitet. Nun heuert Gill beim Kreuzfahrt-Verband Clia an. Als Nachhaltigkeitsexperte soll Gill Europas führende Rolle auf dem Gebiet stärken.

Die Cruise Lines International Association (Clia) verstärkt ihr Engagement für Nachhaltigkeit in Europa mit der Ernennung von Sascha Gill zum Vizepräsidenten für Nachhaltigkeit.Sascha Gill hat zuvor als Vice President, Nautical Operations, und in verschiedenen Funktionen im Hotelbereich sowie im Bereich Ausbildung und Entwicklung für Viking gearbeitet. Vor seiner Tätigkeit im Kreuzfahrt-Sektor war Gill als Senior Consultant Brand Protection für Richey International tätig. Zuvor war er für führende Hotelmarken wie Marriott, Intercontinental und Hilton tätig. Zu Gills Kreuzfahrt-Erfahrung gehören auch Positionen an Bord von Seabourn Cruise Line und Cunard."Europa ist mit seinen Nachhaltigkeitsambitionen weltweit führend, und die Zukunft der Kreuzschifffahrt steht im Zeichen der Nachhaltigkeit", sagte Marie-Caroline Laurent, Generaldirektorin für Europa bei Clia. "Durch die weitere Stärkung unseres Fachwissens und unserer Kapazitäten in Europa können wir unsere Mitglieder auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision einer kohlenstofffreien Schifffahrt bis 2050 besser unterstützen."