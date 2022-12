Alexander Krug

Alexander Krug tritt im Januar 2023 in die Chefredaktion von fvw|TravelTalk ein. Gemeinsam mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt wird er mit seiner Digitalkompetenz im gleichberechtigten Führungsduo das Fachmedium weiterentwickeln.

Krug (47) folgt auf Sabine Pracht, die das Unternehmen im Sommer nach 15 Jahren auf eigenen Wunsch verlassen hatte, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Krug berichtet wie Hildebrandt (60) an Ingo Becker, Geschäftsführer der FVW Medien GmbH. Der Hamburger Verlag gehört seit 2013 zur dfv Mediengruppe mit mehr als 100 Titeln in der B2B-Kommunikation.



"Wir sind sehr froh, in Alexander Krug einen versierten Experten für Journalismus, Content-Entwicklung und Newsroom-Management gefunden zu haben. Seine Erfahrungen im Vertriebs-, Content- und Brand-Marketing sowie seine Kompetenz bei Transformationsprozessen sind für uns von großem Nutzen für die digitale Weiterentwicklung", sagt Peter Esser, Sprecher der dfv Geschäftsführung und gemeinsam mit Becker Geschäftsführer von FVW Medien."fvw|TravelTalk ist eine traditionsreiche Medienmarke und bewegt sich in einem sehr agilen, sehr zukunftsgewandten Markt. Mit Alexander Krug ergänzen wir unser Team mit einem Mann, der diese zwei Pole perfekt verbinden kann", sagt Becker.Krugs berufliche Laufbahn hat ihn bereits zu verschiedenen Medienhäusern in Berlin, Stuttgart und Norddeutschland geführt. Zuletzt war er Digital-Chefredakteur bei NOZ/mh:n Medien und bleibt bis August 2023 in beratender Funktion der Chefredaktion vom Medienhaus:nord erhalten. Die Verlagsgruppe gibt unter anderem 42 Tageszeitungen heraus, von der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bis zur "Schweriner Volkszeitung".Davor war er als Mitglied der Chefredaktion und Leiter Content Development bei der Computerbild-Gruppe mit der crossmedialen Inhalteverantwortung betraut und hat dort unter anderem Mehrwert- und Content-Kooperationen aufgebaut sowie neue Produkte entwickelt.Der gebürtige Erfurter hat im Zuge der DuMont-Verkaufsvorbereitung der "Hamburger Morgenpost" 2020 die Transformation aller Redaktionsbereiche und den Aufbau von digitaler Reichweite entscheidend beschleunigt. Krug bringt Erfahrungen auch als Moderator unter anderem auf der ITB oder als Experte zu Digital- oder Reisethemen für TV-Magazine wie Stern TV oder das Sat.1-Frühstücksfernsehen mit. Er hat seit längerem einen Bezug zur Reisebranche und unzähligen Destinationen weltweit.