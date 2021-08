Natascha de Bruyn

Viele Reisebüro-Mitarbeiter kennen sie. Nun hat Natascha de Bruyn, derzeit noch Gruppenleiterin Vertriebsmarketing bei Alltours, sich entschlossen, beruflich neue Wege zu gehen. Wohin es sie zieht, ist auch schon bekannt.

Am 25. August ist ihr letzter Arbeitstag. Vom September an arbeitet Natascha de Bruyn bei Reisebüro Dr. Tigges. Dort startet sie als Verkaufsleitung im Bereich Business Travel, wo sie deutschlandweit die Firmenkunden der Reisebüro-Kette betreuen wird.Vor zehn Jahren hatte de Bruyn als Referentin Vertrieb bei Alltours angefangen. 2014 stieg sie zur Gruppenleiterin im Vertriebsmarketing auf. Dort war sie für Verkaufsfördermaßnahmen und Marketingaktivitäten im B2B-Bereich tätig, was sie unter anderem zu einem bekannten Gesicht von Alltours im Reisevertrieb machte."Nach zehn Jahren ist es Zeit, neue Wege einzuschlagen, seinen Horizont zu erweitern und die Komfortzone zu verlassen", begründet die Vertriebsexpertin ihre Entscheidung. "Ich danke Alltours und vor allem meinen tollen Kollegen für eine wunderbare, lehrreiche Zeit."