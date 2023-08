HRS

Will Pennell

Will Pennell leitet künftig die Geschäfte von Hotel-Sourcing-Spezialist HRS in Amerika. Die einzige Personalie auf dem nordamerikanischen Markt ist das für das Kölner Familienunternehmen aber nicht.

Als Senior Vice President (SVP) soll Will Pennell in Zukunft das Amerika-Geschäft von HRS leiten. Der Top-Manager kennt sich bestens in der Busin