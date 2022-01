Thomas Schreiber verlässt den Deutschen Reisesicherungsfonds zum 28. Februar.

Geschäftsführer Thomas Schreiber ist Fachmann für Kapitalanlagen. Doch dieses Wissen ist beim Reisesicherungsfonds nicht gefragt, weil die Anlagerichtlinien sehr restriktiv ausfallen.

Festgeld statt Aktien – auf diese Formel könnte man vereinfacht die Anlagerichtlinien des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) zusammenfassen. Dabei war Geschäftsführer Thomas Schreiber gerade aufgrund seiner Expertise als Fachmann für Kapitalanlagen verpflichtet worden, um die Fondsgelder nicht nur sicher, sondern ertragreich anzulegen.



Thomas Schreiber scheidet deshalb zum 28. Februar aus der Führung des DRSF aus. Die verbleibenden Geschäftsführerundübernehmen gleichberechtigt seine Aufgaben.Die Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, wurde einvernehmlich mit dem DRSF-Gesellschafterkreis getroffen, teilt der DRSF mit. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Fonds restriktiven Anlagerichtlinien unterliege und damit die Expertise Schreibers im Bereich Kapitalanlage künftig nicht in dem Maße zur Geltung kommen würde, wie es ursprünglich geplant war.Der DRSF würdigte Schreibers Arbeit. Unter seiner Führung seien die gesetzlichen Neuregelungen der Insolvenzabsicherung "innerhalb kurzer Zeit pünktlich umgesetzt und rund 150 Reiseanbieter in den Sicherungsfonds aufgenommen".Ende vergangenen Jahres habe er mit der Verhandlung und dem Abschluss entsprechender Kreditvereinbarungen (Revolving Credit Facility) die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dem Fonds in der Ansparphase die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um Insolvenzen jeglicher Größenordnung schnell zu regulieren.Schreiber dankt für die "tolle Zusammenarbeit" und sagt, er "blicke einerseits auf ein spannendes und erfolgreiches Projekt zurück" und freue sich andererseits auf neue Herausforderungen im Bereich des Kapitalanlagemanagements.Die DRSF-Gesellschafter danken Thomas Schreiber für "hervorragende Arbeit". Er sei für den "erfolgreichen Start des Fonds maßgeblich verantwortlich", sagt Dirk Inger, Hauptgeschäftsführer des DRV.