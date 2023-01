Sonnenklar TV

Andreas Lambeck

Im vergangenen November verließ Andreas Lambeck Sonnenklar TV, um neue Wege einzuschlagen. Jetzt wird bekannt, dass er eine verantwortungsvolle Position bei der Holidaycheck AG übernimmt.

Im vergangenen November verließ Andreas Lambeck Sonnenklar TV, um neue Wege einzuschlagen. Jetzt wird bekannt, dass er eine verantwortungsvolle Position bei der Holidaycheck AG übernimmt. Am 1. Januar 2023 hat Andreas Lambeck seine Arbeit als "Advisor to the CE