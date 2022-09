Conzepta

Stepahn Weiser

Am 31. August 2022 ist Stephan Weiser, langjähriger Costa-Verkaufschef in Deutschland und zuletzt Geschäftsführer von Conzepta Tours in Dinslaken, nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren verstorben. Stephan Weiser hat sich sein gesamtes Ber