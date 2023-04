TUI Group

Christoph Zilt ist neuer Deutschland-Geschäftsführer des Business-Travel- und Event-Spezialisten Reed & Mackay.

Neue Aufgabe für Christoph Zilt: Der ehemalige Geschäftsführer von First Business Travel leitet in Zukunft die Geschäfte des Geschäftsreise- und Event-Dienstleisters Reed & Mackay in Deutschland.

Mit Christoph Zilt übernimmt ein erfahrener Geschäftsfreiseeexperte die Leitung von Reed & Mackay in Deutschland. Zilts Berufung erfolge