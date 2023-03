FVW Medien/RIM

Stefan Vorndran übernimmt zum 2023 bei Belmoto den Bereich Business Development.

Lange hat er den Geschäftsreise-Anbieter BCD Travel in Deutschland geführt, im Anschluss vier Jahre die Geschäfte von Europcar. Dann wurde es still um Stefan Vorndran (60). Nun hat der Mobilitätsexperte eine neue Aufgabe gefunden: bei Belmoto in Hamburg.

Das Unternehmen Belmoto hat sich dem Thema Mobilitätsmanagement verschrieben. Seit mittlerweile elf Jahren treiben Geschäftsführer und