ey Account Manager Dubai & Northern Emirates für Lufthansa in Dubai. Den Posten füllte er zwei Jahre lang aus, bevor er dann in die Zentrale des Franchise-Systems Lufthansa City Center (LCC) nach Frankfurt wechselte.

Viel Erfahrung im Reisevertrieb

Dubai Tourism

Weitere Stationen im Lebenslauf von Gunnar Maier sind unter anderem die Geschäftsreise-Kette HRG,sowie Unister/Invia in Leipzig, wo Maier den Flugvertrieb gemanagt hat.Von Mai 2019 bis November 2021 war Gunnar Maier bei Alitalia als Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig. Den Übergang von Alitalia zur Nachfolgegesellschaft Ita hat er dann nur noch kurz begleitet. Das Angebot aus Abu Dhabi war offenbar attraktiver als die Option, den Ita-Vertrieb als General Sales Agent hierzulande voranzutreiben.

Mehr dazu

Bei Etihad will Maier mit seinem Team unter anderem dafür sorgen, das Deutschland-Geschäft nach der Corona-Krise wieder hochzufahren und den Standort Abu Dhabi sowie das dortige Etihad-Drehkreuz in den Fokus zu rücken. Aktuell steuert Etihad in Deutschland Frankfurt (täglich) und München an. In der Schweiz werden Zürich und Genf bedient. Zudem bedient Etihad zweimal pro Woche den Flughafen in Wien. Vor der Corona-Krise stand auch Düsseldorf im Flugplan von Etihad Airways.

Mehr dazu