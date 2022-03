Ron Pohl

Ron Pohl ist innerhalb der internationalen Best-Western-Hotelgruppe zum neuen President of International Operations ernannt worden. Seine einzige neue Aufgabe ist das allerdings nicht.

Die BWH Hotel Group hat Ron Pohl zum President of International Operations ernannt. In seiner neuen Funktion ist der langjährige Best-Western-Manager dafür verantwortlich, die weltweite Präsenz der Gruppe zu stärken und deren Aktivitäten auf globaler Ebene weiter voranzutreiben.Als Präsident von Worldhotels ist Pohl zudem dafür verantwortlich, dass die strategischen Ziele der BWH-Tochter erreicht werden – dazu gehören laut Unternehmen Hotelwachstum, Umsatzsteigerungen für die individuellen Hotels und die Stärkung des Markenimages.Pohl trat 2007 in das Unternehmen ein und war vor seiner Beförderung zuletzt als Senior Vice President und Chief Operations Officer tätig. Vor seinem Einstieg bei Best Western war er bei der Boykin Management Company und der Marriott Corporation tätig."Während seiner erfolgreichen Amtszeit bei der BWH Hotel Group hat Ron Pohl viele bedeutende Beiträge geleistet, darunter auch das Wachstum des Unternehmens weltweit", kommentiert Larry Cuculic, President und Chief Executive Officer der BWH Hotel Group, die Top-Personalie. "Er war maßgeblich an der Neupositionierung bestehender Angebote und der Einführung neuer Marken beteiligt, um das Portfolio des Unternehmens zu diversifizieren und die heutigen Reisenden und Entwickler anzusprechen", so Cuculic weiter.