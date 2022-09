Chamäleon Reisen

Katharina Port

Wechsel in der Vertriebs- und Marketingleitung beim Berliner Reiseveranstalter Chamäleon. Künftig steht eine Frau an der Spitze dieses Bereiches. In Zukunft ist Katharina Port bei Chamäleon Reisen für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich.