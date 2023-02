Marco Ganter

Die Touristik-Tochter der Stuttgarter Strassenbahnen AG bekommt einen neuen Geschäftsführer. Marko Ganter nimmt auf dem Chefsessel von SSB Reisen Platz.

Stewa voran.



Jetzt übernimmt er die Leitung bei SSB Reisen. Der Touristikanbieter ist eine Tochtergesellschaft der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB AG), dem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Touristik-Tochter gehört zu 100 Prozent der SSB AG.



SSB Reisen feierte im vergangenen Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Der Anbieter verfügt über DB- und Iata-Lizenzen. Zum einen ist das Unternehmen als Vermittler der eigenen Reisen, zum anderen für große namhafte Veranstalter tätig. SSB Reisen vermittelt weltweit Urlaubsbuchungen, Flüge, Fähren, Hotels, Mietwagen und Fahrkarten.



Der Touristik-Anbieter agiert nicht allein, sondern ist Gesellschafter beim Franchise-System Derpart. Als Veranstalter vertreibt SSB Reisen die eigenen Produkte über das eigene und etwa 200 weitere Reisebüros in der Region Mittlerer Neckar. Mit drei eigenen und mehreren angemieteten Luxusbussen bietet SSB Reisen Touren zu über 100 Zielen. In den vergangenen Jahren trieb er die Transformation und Digitalisierung beim Busreiseveranstaltervoran.Jetzt übernimmt er die Leitung bei SSB Reisen. Der Touristikanbieter ist eine Tochtergesellschaft der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB AG), dem öffentlichen Nahverkehrsunternehmen der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Touristik-Tochter gehört zu 100 Prozent der SSB AG.SSB Reisen feierte im vergangenen Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Der Anbieter verfügt über DB- und Iata-Lizenzen. Zum einen ist das Unternehmen als Vermittler der eigenen Reisen, zum anderen für große namhafte Veranstalter tätig. SSB Reisen vermittelt weltweit Urlaubsbuchungen, Flüge, Fähren, Hotels, Mietwagen und Fahrkarten.Der Touristik-Anbieter agiert nicht allein, sondern ist Gesellschafter beim Franchise-System Derpart. Als Veranstalter vertreibt SSB Reisen die eigenen Produkte über das eigene und etwa 200 weitere Reisebüros in der Region Mittlerer Neckar. Mit drei eigenen und mehreren angemieteten Luxusbussen bietet SSB Reisen Touren zu über 100 Zielen.

Am heutigen 1. Februar startet Marco Ganter bei dem Stuttgarter Touristik-Anbieter SSB Reisen als Geschäftsführer. Der 38-jährige Betriebswirt ist ein gestandener Touristiker, hat jahrelange Management-Erfahrung in der Branche gesammelt. Stationen waren unter anderemund der 2019 in Insolvenz gegangene Veranstalter