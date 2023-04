Miles & More

Gerald Schlögl ist neben Johann-Philipp Bruns neuer Managing Director der Miles & More GmbH und folgt damit auf Sebastian Riedle. Schlögl verantwortet in seiner neuen Rolle den Geschäftsbereich Loyalty.

Die Führung des LH-Vielflieger-Programms Miles & More ist wieder komplett. Johann-Philipp Bruns hat einen neuen Co-Geschäftsführer an seiner Seite. Der neue Chef kennt Miles & More bereits aus vergangenen Stationen seiner Lufthansa-Laufbahn.

Er heißt Gerald Schlögl und übernimmt nun neben Johann-Philipp Bruns die Rolle als Managing Director bei Miles & More. Bruns wird