Oceanwide Expeditions

Clemens Van der Werf

Mit einem neuen CEO will der renommierte Anbieter von Abenteuerreisen für Polar-Expeditionen in die Antarktis und die Arktis die Herausforderungen der Zukunft in Angriff nehmen.

Mit einem neuen CEO will der renommierte Anbieter von Abenteuerreisen für Polar-Expeditionen in die Antarktis und die Arktis die Herausforderungen der Zukunft in Angriff nehmen. Das Board of Directors von Oceanwide Expeditions beruft Clemens Van der Werf zum CEO.#MT2