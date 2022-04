Jessica May

Die Tourismuskauffrau ist als persönliche Ansprechpartnerin für die Alltours-Partner in Baden-Württemberg und Teilen Bayerns zuständig.

Jessica May kenne sowohl den Counter als auch die Arbeit bei einem Reiseveranstalter, heißt es vom Düsseldorfer Veranstalter. Nach ihrer Ausbildung in einem Alltours Reisecenter wurde sie Reiseleiterin auf Teneriffa bei Alltours Flugreisen. Jüngst war sie bei Rhomberg Reisen in Österreich mitverantwortlich für den Bereich Marketing und den B2B-Vertrieb.

Georg Welbers, Alltours-Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, will mit der Besetzung deutlich machen, dass dem Veranstalter die persönliche Betreuung der Reisebüros vor Ort "sehr wichtig" sei.



