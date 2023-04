Christian Wyrwa

Traci Mercer war eine der Top-Speakerinnen auf dem fvw|TravelTalk Kongress 2022 in Antalya.

Die bisherige Sabre-Top-Managerin Traci Mercer wechselt zum Online-Reisebüro Priceline, dem US-Schwesterportal von Booking.com. Für Priceline wird sie das Geschäft mit Unterkünften verantworten.

"Please join us in welcoming Traci M. to Priceline as our new Senior Vice President of Accommodations!" So begrüßt Priceline in einem Post