Jürgen Witte wechselt von der DB zu Rail Europe.

Jürgen Witte, zuletzt bei der Deutschen Bahn Head of Shared Mobility Car, hat bei der Bahn-Plattform Rail Europe die Position eine Chief of Staff übernommen. Das in Paris ansässige Unternehmen versteht sich als Technologie-Plattform für Bahnreisen und