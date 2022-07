Ryanair

Peter Bellew war einst Ryanair-COO und zuletzt bei Easyjet in gleicher Funktion unterwegs. Am 1. Juli ist er bei der britischen Airline ausgeschieden.

Billigflieger Easyjet muss sich einen neuen Chief Operating Officer suchen – und das mitten im Chaos-Sommer 2022. Der aktuelle, Peter Bellew, ist am vergangenen Freitag zurückgetreten, so die Airline in einer Mitteilung. "Peter Bellew tritt mit Wirkung 1.