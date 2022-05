Havila Voyages

Am Morgen des 5. Mai legt die Havila Castor nach ihrer Reise von der Tersan-Werft in der Türkei zum ersten Mal in Bergen an. Sie wird ab dem 10. Mai die Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkenes bedienen.

