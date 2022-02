Die Vega verlässt das Dock der Schiffswerft in Helsinki.

Nach der Minerva hat jetzt das zweite von drei neuen Expeditionsschiffen von Swan Hellenic die Werft in Helsinki verlassen. Ein Batteriebetrieb erlaubt Fahrten selbst in sensiblen Regionen.

Wie das Schwesterschiff SH Minerva verfügt die SH Vega über die Eisklasse PC 5 und über moderne Antriebstechnik: Beide Schiffe sind mit einem Dieselaggregat samt katalytischer Reduktion der Emissionen ausgestattet.



Hinzu kommt ein Batteriepaket, das "eine emissionsfreie und leise Einfahrt in Häfen und sensiblen Regionen" ermögliche, heißt es von der Reederei. Minerva und Vega können damit bis zu 40 Tage oder 8000 Seemeilen lang autark unterwegs sein.

Swan Hellenic verspricht "Eleganz im Fünf-Sterne-Bereich" und will mit der Vega "internationales, reiseerfahrenes und kulturinteressiertes Publikum" ansprechen.



Ein 120-köpfiges Team an Bord kümmert sich um maximal 152 Gäste. Bei einer Größe von 10.500 Bruttoregistertonnen und einer Länge von 113 Metern biete die Reederei damit "eines der besten BRT-Passagier-Verhältnisse". Zur Ausstattung gehöre modernste Hygienetechnologie in den Klimaanlagen mit Hepa-Filtern und UV-Desinfektionssystemen.

Die Vega wird in drei Monaten an Swan Hellenic ausgeliefert. Am 29. Mai startet die elftägige Jungfernreise ab Leith, dem Hafen Edinburghs, in Richtung Island.

Parallel zum Aufschwimmen der Vega geht der Bau des dritten, etwas größeren Expeditionsschiffes voran: Starttermin ist der Jahresbeginn 2023.



