Regent Seven Seas stellt zwei neue Konzepte für Landausflüge vor. Mit "Behind the Design" und "Eco-Connect" sollen Gäste die Reiseziele aus einer neuen Perspektive erkunden können.

Die Luxusreederei Regent Seven Seas baut ihr Angebot an Destinationserlebnissen für den Sommer aus. Die Touren vonbieten Einblick in außergewöhnliche Architekturleistungen, wie etwa das Blue Planet Aquarium in Kopenhagen, das Equinor-Bürogebäude in Oslo oder das Museum Mucem in Marseille. Zum Auftakt stehen zehn Touren in europäischen Reisezielen auf dem Programm, weitere sollen weltweit im Laufe des Jahres folgen.Bei mehr als 150 weltweiten-Touren können die Gäste mit lokalen Unternehmen und Institutionen in Kontakt treten, die sich für Schutz und Erhaltung von Umwelt engagieren. Unter anderem stehen Bio-Wein-Verkostungen in Bordeaux, die Mithilfe beim Aufbau eines Schutzgebiets für Faultiere in Costa Rica oder eine Wanderung durch den Bach-Ma-Nationalpark in Vietnam auf dem Programm.Viele dieser Ausflüge sind im Reisepreis inbegriffen, einige müssen aber als Regent Choice Shore Excursions ab 299 US-Dollar pro Gast hinzugebucht werden. Die neuen Touren sollen in der gesamten Flotte eingeführt werden.