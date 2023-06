MSC Cruises

Die Euribia wurde von MSC Cruises Anfang Juni 2023 in Dienst gestellt. Die Rumpfbemalung der MSC Euribia wurde von dem Grafiker Alex Flämig entworfen und soll die Bedeutung des Ökosystems verdeutlichen.

Business as usual in Kiel? Samstagmorgen legt neben dem Hauptbahnhof mal wieder eine Aida an. Aida Nova, das LNG-Pionierschiff der Branche. Doch Kiel blickt diesmal auf den Ostuferhafen, wo die Stadt 400 Meter Platz macht für einen weiteren Giganten: Die nagelneue Euribia der Reederei MSC Cruises.

Erst Donnerstagabend von Sophia Loren in Kopenhagen getauft mit großer Show und ordentlich Party bis kurz vor Sonnenaufgang. Das 19-stöckig