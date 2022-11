Quark Expeditions

Der Unfall mit einem Zodiac ereignete sich vor Elephant Island in der Antarktis.

Bei einem Unfall mit einem Zodiac sind zwei Reisegäste des US-Veranstalters Quark Expeditions in der Nähe von Elephant Island in der Antarktis ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall mit einem Zodiac sind zwei Reisegäste des US-Veranstalters Quark Expeditions in der Nähe von Elephant Island in der Antarktis ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bereits am 15. November, schreibt das Kreuzfahrtportal Seatrade Cruise Ne