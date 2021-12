Auf dem Weg nach Norwegen konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Expi Cruise an Bord der Aida Nova über Kaiserwetter freuen.

Ablegen, auftanken und neue Eindrücke sammeln: Das war das Motto für mehr als 700 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer während einer dreitägigen Expi Cruise auf der Aida Nova.

Expi Cruise: Winterwunderland auf der Aida Nova

1 / 39 Die dreitägige Expi Cruise führte vom 19. bis 22. Dezember von Hamburg über Kristiansand in Südnorwegen zurück nach Hamburg. Mehr als 700 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer waren an Bord. Erst wenige Tage zuvor war die Nova als zehntes Schiff der Aida-Flotte wieder gestartet. Sie begrüßte Gäste und Zuschauer im Hamburger Hafen mit einer Lichtinstallation. (Aida Cruises/Jens Hagens Fotografie) 1 von 39 Teilen 2 / 39 Auch innen ist das Schiff passend zu den bevorstehenden Feiertagsreisen festlich geschmückt. Ein Teil des Winterwunderlands ist dieser Weihnachtsbaum, ... (Aida Cruises) 2 von 39 Teilen 3 / 39 ... der zwischen ebenfalls weihnachtlich dekorierten Palmen im Beach Club steht. (Aida Cruises) 3 von 39 Teilen 4 / 39 Winterliche Motive und Lichterinstallationen finden sich verstreut überall auf den Erlebnisdecks. (Aida Cruises) 4 von 39 Teilen 5 / 39 Neben den Expis fuhren mehr als 150 Vertreter von Aida-Vertriebspartner mit. Amadeus-Deutschland-Chefin Uta Martens und ADAC-Reisevertrieb-Manager Aquilin Schömig traf fvw|TravelTalk-Redakteur Jochen Eversmeier bereits auf dem Weg an Bord. (FVW Medien/JEV) 5 von 39 Teilen 6 / 39 Dort wartete bereits Thorsten Becker (dritter von links stehend), seit Juli Leiter des Aida-Außendienstes, der mit seinem Sales-Representatives-Team immer ansprechbar war. (Aida Cruises) 6 von 39 Teilen 7 / 39 Am ersten Abend hieß es erstmal anzukommen, zum Beispiel beim Show-Programm im Theatrium. (Aida Cruises) 7 von 39 Teilen 8 / 39 Der Seetag auf dem Weg nach Kristiansand startete mit einer Sales Show. Die passende Kulisse bot das TV-taugliche Studio X auf Deck 6 neben der Art Gallery. (FVW Medien/JEV) 8 von 39 Teilen 9 / 39 Moderator Yves-Jose Zietz ("DJ Wurstfinger", links im Bild) sorgte mit lockeren Sprüchen für Stimmung. Außendienstchef Thorsten Becker ließ den erfolgreichen Restart der Aida-Schiffe Revue passieren. Die Reederei aus Rostock setzt auf 2G Plus. Nur Geimpfte und Genese dürfen mitfahren, ein im Ticketpreis enthaltener PCR-Test beim Check-in sorgt für das Plus an Sicherheit. (FVW Medien/JEV) 9 von 39 Teilen 10 / 39 Natürlich ging es auch um die Pläne für 2022. Das wohl größte Highlight: Die neue Aida Cosma, deren Übernahme von der Meyer Werft das Unternehmen noch während der Expi Cruise bekannt. Ab 26. Februar fährt die Cosma ab Hamburg zunächst auf der Metropolenroute. Die Taufe ist für den 9. April in Hamburg geplant. Von dort geht es dann ins westliche Mittelmeer, wo das neue Schiff im Sommerhalbjahr fahren wird. (FVW Medien/JEV) 10 von 39 Teilen 11 / 39 Am Sales Info Point neben der Art Gallery startete anschließend die Adventsrallye, an der sich zahlreiche Expis beteiligten. Die Aufgabe: 24 Stationen an Bord der Nova zu entdecken, an denen jeweils ein Buchstabe für das gesuchte Lösungswort versteckt war. An jeder Station fand sich zudem ein Hinweis auf die nächste Suchaufgabe. (FVW Medien/JEV) 11 von 39 Teilen 12 / 39 Zu den schnellsten Rallye-Teilnehmerinnen gehörten Michelle Mundzik (links) und Janina Starchel vom Reisebüro Ganser Touristik im niederbayerischen Frontenhausen bei Landau. Die beiden war am Sonntag schon um 3:30 Uhr aufgestanden und mit der Bahn angereist, um auf der Nova dabei zu sein. (FVW Medien/JEV) 12 von 39 Teilen 13 / 39 Eine Station der Adventsrallye war das Event-Restaurant Time Machine, das kulinarischen Genuss mit Varieté- und Show-Einlagen verbindet. Cordula Roscher (First Reisebüro Kassel) entdeckte dort schnell den gesuchten Buchstaben. (FVW Medien/JEV) 13 von 39 Teilen 14 / 39 Nach erfolgreichem Abschluss der Rallye gönnten sich Sabine Baschista (Reisebüro Sonne und Meer in Rheinberg am Niederrhein) und ihre Auzubildende Jana Jüngling Kaffee und Kuchen in der Eisbar. (FVW Medien/JEV) 14 von 39 Teilen 15 / 39 An Deck konnten die Gäste Kaiserwetter genießen. (Aida Cruises) 15 von 39 Teilen 16 / 39 Reiseblogger hatten sich mit Videos für ein Ticket beworben. Drei wurden eingeladen (von links nach rechts): Expi-Bloggerin Anna Bolzmann (Auszubildende im Reisebüro Tanjas Reisewelt im fränkischen Höchstadt), Vivien Rothe (Reiseland Hamburg-Niendorf) und Sebastian Rosmus (Inhaber Schöner Reisen im niedersächsischen Uetze). (FVW Medien/JEV) 16 von 39 Teilen 17 / 39 Ein Publikumsmagnet war das Expi-Special der "Wer wird Millionär"-Show. Die schnellste bei der Einstiegsfrage war Vanessa Bürgel vom Reisebüro Reiseträume in Glauchau in Sachsen. (FVW Medien/JEV) 17 von 39 Teilen 18 / 39 Auf dem Ratestuhl schaffte Vanessa Bürgel beachtliche elf von maximal 15 Runden. (FVW Medien/JEV) 18 von 39 Teilen 19 / 39 Als Lohn gab es für die clevere Ratefüchsin unter anderem Preise der Aida-Vertriebspartner. (FVW Medien/JEV) 19 von 39 Teilen 20 / 39 Die Zeit bis zum Einlaufen in Kristiansand verging wie im Fluge. Die Altstadt Posebyen ist im Schachbrettmuster angelegt. (FVW Medien/JEV) 20 von 39 Teilen 21 / 39 Im Zentrum liegt die Kristiansand Domkirke. Deren Fassade diente als Projektionsfläche einer weihnachtlichen Lichtershow. Diese war zugleich der Höhepunkt des Landspaziergangs. (FVW Medien/JEV) 21 von 39 Teilen 22 / 39 Nach zwei Stunden an Land mit Temperaturen deutlich unter Null Grad Celsius freuten sich nicht nur Sophie Frömme (Sonnenklar TV Büro Neuruppin) und Ulrike Karbe (Reisebüro Globus Neuruppin), wieder an Bord zu sein. (FVW Medien/JEV) 22 von 39 Teilen 23 / 39 Bei Silent Parties wie diesen gibt es die Musik nur per Kopfhörer auf die Ohren. Der Grund: Es darf im Hafen nicht zu laut werden. (FVW Medien/JEV) 23 von 39 Teilen 24 / 39 Drei DJs batteln sich in dem zur Disco umgewandelten Beach Club mit unterschiedlichen Musikrichtung um die Gunst der Tanzenden. Rot leuchtende Kopfhörer stehen für Rock und Pop, Techno ist grün, Schlager blau. (FVW Medien/JEV) 24 von 39 Teilen 25 / 39 Im Theatrium spielte Alex Feser mit ihrer Band groß auf. Die sympathische Sängerin und Songwirterin gab einen Vorgeschmack auf ihr neues Album "Liebe 404", das im Februar 2022 erscheinen soll. (FVW Medien/JEV) 25 von 39 Teilen 26 / 39 Alexander Ewig, Vertriebs- und Marketingchef von Aida, ergriff aus anderen Gründen das Mikrofon ... (FVW Medien/JEV) 26 von 39 Teilen 27 / 39 ... und bedankte sich bei den Vertriebspartnern des Unternehmens. Vier der Besten wurden mit Aida Smiling Stars ausgezeichnet, die während der Expi Cruise verliehen wurden. (FVW Medien/JEV) 27 von 39 Teilen 28 / 39 Hier sind alle Gewinnerinnen und Gewinner 2021 zu sehen. (Aida Cruises) 28 von 39 Teilen 29 / 39 Über den Social Media Star freuten sich Kerstin Jöris (vorne) von der Reiselounge Greven und ihre Mitarbeiterinnen Ilka Voss (links) und Antje Dürr. (Aida Cruises) 29 von 39 Teilen 30 / 39 In der Kategorie Next Generation setzten sich Petra Knecht und ihre Tochter Melanie Knecht durch, die mit Travel4You Reisen in Herxheim ausschließlich Kreuzfahrtreisen verkaufen. (Aida Cruises) 30 von 39 Teilen 31 / 39 Ein weiterer Smiling Star in der Kategorie Next Generation ging an das Reisebüro Kerle in Essen-Borbeck, das nun von Tochter Corinna Traub erfolgreich weitergeführt wird. In Empfang genommen wurde die Auszeichnung von den Reiseverkehrskauffrauen Sarah Bauke (links) und Jacqueline Wilking. (Aida Cruises) 31 von 39 Teilen 32 / 39 Einen Smiling Star für Zuversicht verlieh Uwe Mohr, Vice President Sales von Aida Cruises, in Abwesenheit an Julia Eichstätt von Bluemarlin Reisen in Berlin. (Aida Cruises) 32 von 39 Teilen 33 / 39 Den größten Ansturm bei den Kabinen gab es in der Penthouse-Suite. Sie wurde eigens für die Expi Cruise frei gehalten, um Besichtigungen zu ermöglichen. (FVW Medien/JEV) 33 von 39 Teilen 34 / 39 Der Ausblick vom Schlafzimmer - es liegt auf der zweiten Ebene der Penthouse-Suite - war ebenso begehrt, wie ... (FVW Medien/JEV) 34 von 39 Teilen 35 / 39 ... das gegenläufige Fotomotiv mit dem Meer im Hintergrund. Eleftheria Anastasiadou (links) und Geschäftsführerin Fotini Anastasiadou vom Reisebüro Thomas in Hagen nutzten gerne die Gelegenheit. (FVW Medien/JEV) 35 von 39 Teilen 36 / 39 Zum Plausch mit Außendienstlern wurde die Art Gallery Bar auf Deck 6 angesteurt. Hier fachsimpeln Peter und Doris Zimprich (beide rechts) vom Reisebüro Nord in Schönkirchen sowie Viola Winkler mit Sales Representative Daniel Höfgen. (FVW Medien/JEV) 36 von 39 Teilen 37 / 39 Gut besucht war der Nachhaltigkeits-Talk mit Schiffskapitän Jens Janauscheck. Er hatte Seebrocken mitgebracht, die sich am Rumpf des Schiffes festsetzen und so den Wasserwiderstand vergrößern. Janauscheck ließ sie kürzlich entfernen, um wieder Kraftstoff-sparender fahren zu können. (FVW Medien/JEV) 37 von 39 Teilen 38 / 39 In den frühen Morgenstunden kehrte die Aida Nova an ihren Ausgangspunkt Hamburg zurück. (Aida Cruises/Jens Hagens Fotografie) 38 von 39 Teilen 39 / 39 Nach einer letzten Stärkung beim Frühstück ging es für die Expis am Cruise Terminal Steinwerder von Bord. Von dort aus fährt die Nova nun weiter Richtung Lissabon, Madeira und zu den Kanaren. (FVW Medien/JEV) 39 von 39 Teilen

Neues LNG-Schiff: Aktivangebote auf der Aida Nova

1 / 14 Höher geht es nicht: Der Klettergarten ist auf dem obersten Deck, Deck 18 zu finden. (fvw/Sabine Pracht) 1 von 14 Teilen 2 / 14 Jogging-Strecke: Der Parcours zum Joggen an der frsichen Luft ist gut sichtbar markiert. (fvw/Sabine Pracht) 2 von 14 Teilen 3 / 14 (fvw/Sabine Pracht) 3 von 14 Teilen 4 / 14 Dschungel-Optik: Die Wasserwelt mit Rutschen ist so konzipiert, dass es für den Gast auf den ersten Blick so aussieht, als sei er in einem großen Schwimmbad. (fvw/Sabine Pracht) 4 von 14 Teilen 5 / 14 Sport an der frischen Luft: Auch draußen sind ein paar Geräte aufgebaut. (fvw/Sabine Pracht) 5 von 14 Teilen 6 / 14 In einer vom Wind geschützten Ecke können die Gäste Dart spielen. (fvw/Sabine Pracht) 6 von 14 Teilen 7 / 14 Gemeinsam Kalorien zu verbrennen, macht offenbar mehr Spaß: Der Fitnessraum an Bord ist immer gut besucht. (fvw/Sabine Pracht) 7 von 14 Teilen 8 / 14 Strampeln mit Blick aufs Wasser: Es sieht entspannter aus als es ist. (fvw/Sabine Pracht) 8 von 14 Teilen 9 / 14 Der Mini-Golf-Parcours wird gern von Familien genutzt. (fvw/Sabine Pracht) 9 von 14 Teilen 10 / 14 Shuffleboard heißt das Spiel, bei dem zwei Gegner oder gegnerische Mannschaften, antreten können. (fvw/Sabine Pracht) 10 von 14 Teilen 11 / 14 Shuffleboard – wer es nicht kennt, kann sich dank Spielanleitung schnell einlesen. (fvw/Sabine Pracht) 11 von 14 Teilen 12 / 14 Der Ball fliegt: Volleyball an Deck findet großen Anklang. (fvw/Sabine Pracht) 12 von 14 Teilen 13 / 14 In der Saftbar gibt es gesunde Getränke – natürlich nicht nur für Sportler. (fvw/Sabine Pracht) 13 von 14 Teilen 14 / 14 Wer Fahrrad fahren will, muss allerdings warten, bis das Schiff angelegt hat. Bei Tagesauflügen stehen die Räder den Gästen für geführte Touren zur Verfügung. (fvw/Sabine Pracht) 14 von 14 Teilen

Zweites LNG-Schiff Aida übernimmt Cosma von der Meyer Werft

Mit Frühbuchervorteil Aida gibt Buchungen für Sommer 2023 frei

Die Expi Cruise mit der Aida Nova führte vom 19. bis 22. Dezember von Hamburg nach Kristiansand in Südnorwegen und zurück. Mehr als 700 Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer waren an Bord. Hinzu kamen Repräsentanten von mehr als 150 weiteren Aida-Vertriebspartnern, wie zum Beispiel vom ADAC Reisevertrieb, vom Veranstalter Berge & Meer sowie vom GDS-Betreiber Amadeus.Aidas Sales Team hatte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: von einer Adventsrallye auf dem Schiff über ein Expi-Special der "Wer wird Millionär"-Show im bordeigenen TV-Studio bis zum Nachhaltigkeits-Talk mit Kapitän Jens Janauscheck. Die Impressionen der Expi Cruise lassen sich in der Bildergalerie oben ansehen.Im Mittelpunkt stand das persönliche Erleben des noch jüngsten Schiffes der Aida-Flotte und des ersten der Hyperion-Schiffsklasse. Die Rostocker haben es vor drei Jahren in Dienst gestellt. Die Nova ist das erste emissionsarm mit Flüssiggas (LNG) angetriebene Schiff der Flotte.Mit Raum für 6000 Gäste setzt es zudem neue Maßstäbe beim Platzangebot und der Vielfalt der Attraktionen. An Bord finden sich 17 unterschiedliche Restaurants, 23 Bars und Cafés sowie zahlreiche Unterhaltungsangebote für Jung und Alt. Bei den Expedientinnen und Expedienten kam diese Vielfalt hervorragend an.Vielfach gelobt wurden der großzügig bemessene Platz an Bord sowie das moderne Design der Kabinen und Decks in warmen, nicht aufdringlichen Farbtönen. Bei den Sales Shows ging es neben einem Dankeschön an den Vertrieb für das anspruchsvolle Vertriebsjahr 2021 vor allem um den Blick nach vorn.So hatte Aida kurz vor dem Beginn der Expi Cruise den Buchungsstart für den übernächsten Sommer 2023 bekannt gegeben. Auch an Bord wartete eine echte Neuigkeit auf die Expis: Die Aida Cosma, das zweite LNG-Schiff des Unternehmens, wurde am Dienstag von der Meyer Werft in Papenburg übernommen.Wie das Schwesterschiff Nova zählt auch die Cosma zur Hyperionklasse, ist aber am Heck für wärmere Gefilde mit mehr Outdoor-Attraktionen ausgestattet als die Nova. Seine erste Fahrt startet der Neubau am 26. Februar von Hamburg aus.Die Cosma fährt zunächst auf der Metropolenroute. Die Tauffeier ist für den 9. April geplant und soll im Hamburger Hafen stattfinden. Von dort aus startete die Cosma dann ins westliche Mittelmeer, wo sie im ganzen Sommerhalbjahr fahren soll.Die Nova mit ihren zahlreichen Indoor-Attraktionen soll im Sommer in Nordeuropa fahren. Sieben von zehn Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufern an Bord kannten die Nova vor der Expi Cruise noch nicht aus eigenem Erleben.Das ist ein Wert, über den sich Uwe Mohr besonders freute. Der Vice President Sales von Aida setzt für das kommende Jahr auf frisch gewonnene Verkaufsargumente bei den Expis für die Nova und zudem auf die Sogkraft, die ein neues Schiff wie die Cosma üblicherweise auf die gesamte Flotte entfaltet.