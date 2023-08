MSC Cruises

Die MSC World Europa, das erste LNG-Schiff von MSC Cruises, wird im Winter 204/25 ab Genua im Mittelmeer fahren.

Für die Wintersaison 2024/25 von MSC Cruises sind ab sofort mehr als 150 Abfahrten weltweit buchbar. Zu den Fahrtgebieten gehören die Karibik, das Mittelmeer und die Golfregion sowie Südamerika, Südafrika und Fernost. Für einige Ziele sind Details schon bekannt.

Sechs Schiffe fahren in der Karibik und bieten eine Auswahl an Routen ab Miami, Port Canaveral (Orlando), New York City und Martinique. Im Mittelmeer